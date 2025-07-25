نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل قطارات مكيفة ونوم يومية إلى مرسى مطروح خلال الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل عدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم على خط (القاهرة – مرسى مطروح) والعكس، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى مدينة مرسى مطروح خلال موسم الصيف.

أولًا: قطارات الدرجة الثالثة المكيفة – (يومية)

القطار رقم 939/940 (القاهرة/مرسى مطروح):

يقوم من محطة القاهرة يوميًا الساعة 05:50 صباحًا، ويصل مرسى مطروح الساعة 13:35 ظهرًا.

القطار رقم 1933/1934 (القاهرة/مرسى مطروح):

يقوم من القاهرة يوميًا الساعة 23:10 مساءً، ويصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالي.

القطار رقم 1935/1936 (مرسى مطروح/القاهرة):

يقوم من مرسى مطروح يوميًا الساعة 13:45 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 20:55 مساءً.

القطار رقم 942/943 (مرسى مطروح/القاهرة):

يقوم من مرسى مطروح يوميًا الساعة 21:00 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 04:15 صباحًا.

ثانيًا: قطارات النوم + ثانية أسباني مكيفة

القطار رقم 773/772 (القاهرة/مرسى مطروح):

يعمل أيام السبت، الإثنين، الأربعاء، يقوم الساعة 22:05 مساءً، ويصل مرسى مطروح الساعة 05:40 صباحًا.

القطار رقم 775/774 (مرسى مطروح/القاهرة):

يعمل أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس، يقوم الساعة 22:30 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

ثالثًا: قطارات أولى وثانية أسباني مكيفة

القطار رقم 773/772 (القاهرة/مرسى مطروح):

يعمل أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس، يقوم الساعة 22:05 مساءً، ويصل مرسى مطروح الساعة 05:40 صباحًا.

القطار رقم 775/774 (مرسى مطروح/القاهرة):

يعمل أيام الإثنين، الأربعاء، الجمعة، يقوم الساعة 22:30 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

رابعًا: قطارات الروسي (تهوية ديناميكية) – يومية

القطار رقم 1205/1206 (القاهرة/مرسى مطروح):

يقوم من القاهرة يوميًا الساعة 06:45 صباحًا، ويصل مرسى مطروح الساعة 15:35 عصرًا.

القطار رقم 1209/1208 (مرسى مطروح/القاهرة):

يقوم من مرسى مطروح يوميًا الساعة 08:00 صباحًا، ويصل القاهرة الساعة 17:20 مساءً.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على توفير خدمات نقل آمنة ومريحة تواكب احتياجات المواطنين، خاصة إلى الوجهات الساحلية التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال فصل الصيف.

كما تجدد الهيئة التزامها بتعزيز كفاءة التشغيل وتيسير حركة السفر بين المحافظات، بما يواكب تطلعات الركاب ويدعم خطط الدولة لتنشيط السياحة الداخلية.