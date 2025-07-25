تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد ميلان قبل موقعة "هونج كونج"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 يوليو 2025 05:28 مساءً - يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لمواصلة تألقه أمام ميلان الإيطالي في المباراة الودية التي ستجمعهما في الثانية والنصف ظهر السبت على ملعب "كاي تاك" في هونج كونج، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق موسم 2025–2026.

ليفربول ضد ميلان

ويستعد محمد صلاح لتسجيل الظهور السابع ضد ميلان مع مختلف الأندية الأوروبية التي لعب ضمن صفوفها، بعدما سبق وأن خاض 6 مواجهات أمام النادي الإيطالي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في 7 مناسبات.

ولعب محمد صلاح 3 مباريات أمام ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومثلها في مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، تمكن "الفرعون المصري" منذ تذوق طعم الانتصار في 5 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، بينما لم يتذوق مرارة الهزيمة.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف في شباك ميلان خلال المواجهات الـ 6، بينما تمكن من صناعة هدفين آخرين، ليصل عدد المساهمات التهديفية أمام النادي الإيطالي إلى 5.

وتعد هذه المباراة الودية الثالثة لفريق ليفربول الذي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يوم 15 أغسطس عندما يواجه بورنموث، فيما يواجه كريستال بالاس في العاشر من الشهر ذاته على ملعب "ويمبلي" في مباراة "الدرع الخيرية".

وتغلب ليفربول على بريستون نورث إيند بنتيجة 3 -1، كما تغلب على ستوك سيتي بخماسية نظيفة، بينما لعب ميلان مباراة ودية مع أرسنال وفاز "الروسونيري" بركلات الترجيح.

إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي

على صعيد متصل، يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول لتحقيق رقم قياسي جديد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 14 هدفاً في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للوصول إلى الهدف الـ 200 في مسيرته بالمسابقة المحلية مع ناديا ليفربول وتشيلسي.

وسجل محمد صلاح 186 هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بواقع 184 هدفاً مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي، ليصبح الهداف التاريخي للأجانب في المسابقة.

وسيكون محمد صلاح أول لاعب غير بريطاني ينجح في الوصول لـ 200 هدف بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كما سيكون رابع لاعب في تاريخ المسابقة المحلية يصل إلى 200 هدف، بعد آلان شيرار الهداف التاريخي الذي سجل 260 هدفًا، وهاري كين الذي سجل 213 هدفاً، وواين روني صاحب الـ 208 هدفًا.