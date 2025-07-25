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التعليم العالي تنشر انفوجرافات توضيحية للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

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  • التعليم العالي تنشر انفوجرافات توضيحية للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 1/7
  • التعليم العالي تنشر انفوجرافات توضيحية للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 2/7
  • التعليم العالي تنشر انفوجرافات توضيحية للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 3/7
  • التعليم العالي تنشر انفوجرافات توضيحية للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 4/7
  • التعليم العالي تنشر انفوجرافات توضيحية للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 5/7
  • التعليم العالي تنشر انفوجرافات توضيحية للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 6/7
  • التعليم العالي تنشر انفوجرافات توضيحية للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 7/7

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي تنشر انفوجرافات توضيحية للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

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استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية لعام 2025، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني

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 https://tansik.digital.gov.eg/ وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

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وتتضمن الانفوجرافات الحالية العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

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وتُهيب وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

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هذا، وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
https://mohesr.gov.eg/
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس) 
https://x.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):
https://www.threads.net/@mohesregypt

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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