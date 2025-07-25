«حماة الوطن» يحشد الآلاف في سوهاج لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 يوليو 2025 03:31 مساءً - نظم حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بقرية الجريدات التابعة لمركز طهطا، بحضور حوالى 5 آلاف مواطن، في إطار الاستعدادات المكثفة التي يجريها الحزب لإنتخابات مجلس الشيوخ.

وشهد المؤتمر حضورًا لافتًا من قيادات الحزب، على رأسهم مختار همام مرسي أمين عام الحزب بالمحافظة، إلى جانب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائبة غادة الضبع، والدكتور هاني حليم مرشح "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمد أبو النصر، المرشح الفردي عن الحزب، فضلًا عن عدد من العمد والمشايخ والقيادات الشعبية والتنظيمية من مختلف مراكز سوهاج.

وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد مختار همام مرسي أن المؤتمر يأتي قبل أيام قليلة من استحقاق انتخابي مهم يتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن الحزب يخوض هذا الاستحقاق برؤية وطنية واضحة تستند إلى الكفاءة والخبرة والتواجد الفعلي في الشارع، مؤكدًا على أن "ثقة المواطنين هي الدافع الحقيقي لاستمرار العمل السياسي والتنظيمي".

وأضاف أمين الحزب بسوهاج أن "حماة الوطن" تمكن خلال السنوات الماضية من تحقيق تواجد قوي وفاعل بين المواطنين من خلال أكثر من 100 وحدة حزبية موزعة على مختلف قرى ومراكز المحافظة، فضلًا عن إطلاق العديد من المبادرات الخدمية والتنموية التي استهدفت تقديم خدمات حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأوضح أن الحزب لم يدخر جهدًا في دعم الدولة المصرية ومساندة كل خطواتها في مسيرة البناء والتنمية، وكان له حضور بارز في جميع الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، مشددًا على الدعم الكامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار مختار إلى أن الحزب يقدم في هذه الانتخابات مرشحين يتمتعان بالكفاءة والخبرة، هما الدكتور هاني حليم مرشح القائمة الوطنية، والمحاسب محمد أبو النصر المرشح الفردي، داعيًا جميع أبناء الحزب إلى اعتبار دعم المرشحين "واجبًا تنظيميًا ووطنيًا".

واختتم كلمته بتوجيه دعوة مفتوحة إلى المواطنين للمشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الانتخابات فرصة حقيقية لتعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة، وأن المشاركة تمثل إحدى ركائز البرنامج الانتخابي للحزب المتسق مع رؤية الدولة المصرية.

وأكد الحضور دعمهم الكامل للمرشحين، وسط أجواء حماسية وهتافات وطنية تعكس ثقة المواطنين في الحزب ومرشحيه، وانتهى المؤتمر بالتأكيد على استمرار العمل التنظيمي والميداني لحشد التأييد وتعزيز المشاركة الانتخابية في جميع مراكز المحافظة.