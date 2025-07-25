المجلس الوطني الفلسطيني يثمن جهود مصر من أجل تأمين إدخال المساعدات لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 يوليو 2025 03:31 مساءً - ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الجهود المتواصلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية، من أجل تأمين إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى النازحين والمحاصرين الذين يعانون من التجويع منذ أكثر من 22 شهرا في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف فتوح في بيان، اليوم الجمعة، أن المساعي المصرية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية، في إدخال عدد من شاحنات المساعدات، ما يعكس التزام مصر الثابت والدائم تجاه قضيتنا العادلة، ودورها التاريخي والمركزي في دعم نضال شعبنا وحقوقه الوطنية.