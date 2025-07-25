حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 يوليو 2025 03:31 مساءً - فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط (3 ) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش) بحوزة (5 متهمين " لـ 3 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (823) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (5) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" (2 فرد خرطوش) بحوزة (5 متهمين"لـ 4 منهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.