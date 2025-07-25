ضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة وبحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 يوليو 2025 02:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول (شخصين "لهما معلومات جنائية" – ربة منزل) طرف ثان (5 أشخاص "لـ4 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثانى بمعاكسة ربة المنزل بالطرف الأول ، تطورت لمشاجرة قام على إثرها كلاً منهما بالإستعانة بباقى الطرفين وتعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام (أسلحة نارية وبيضاء وعصا خشبية) ، نتج عن ذلك إصابة إثنين من الطرف الثانى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش –سلاح أبيض - عصا خشبية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.