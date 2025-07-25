تنسيق المرحلة الأولى 2025.. أمكان الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 يوليو 2025 02:24 مساءً - أكد مكتب التنسيق إتاحة تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى من خلال أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، وهى الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية.

تنشر "صوت الأمة" رابط موقع التنسيق الإلكترونى وذلك لطلاب الثانوية العامة 2025 ، للدخول على الموقع وتسجيل الرغبات بعد إعلان الجدول الزمنى لتسنيق المرحلة الأولى وكذلك الحد الأدنى للمرحلة من مكتب التنسيق ،إذ يمكن للطلاب تسجيل الرغبات واختيار الكليات من هنا ..