قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى.. اعرف خطوات ترتيب الرغبات بموقع التنسيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 يوليو 2025 01:28 مساءً - بالتزامن مع قرب انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، والذى من المتوقع أن ينطلق منتصف الأسبوع المقبل، ينشر "اليوم السابع"، خطوات تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى حتى يتسنى للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيا، وللإطلاع على خطوات تسجيل الرغبات اضغط على الرابط التالى:-

أكدت وزارة التعليم العالى، أن مكتب التنسيق لم يتسلم نتيجة الثانوية العامة 2025، من وزارة التربية والتعليم حتى الآن، وأن الوزارة فى انتظار استلام النتيجة لدراسة مجموع الطلاب ووضع الاحصائيات والمجموع التكرارى ثم العمل على وضع الحدود الدنيا للتنسيق واعتمادها، وإعلان الجدول الزمنى لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وكان الدكتور جودة غانم المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أكد أنه بمجرد استلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم تستغرق العملية 72 ساعة لبدء العمل وإعلان موعد أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.