قبل إنطلاق الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح لا يمكن تعويضه وأرقامه مع ليفربول تتحدث عن نفسها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 يوليو 2025 01:28 مساءً - أشادت شبكة "lentedesportiva" العالمية، بقدرات وإمكانيات محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول وذلك قبل أسابيع قليلة على إنطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويقص ليفربول شريط النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بمواجهة بورنموث على ملعب "أنفيلد" يوم 15 أغسطس القادم.

وقالت الشبكة العالمية عن محمد صلاح، "هو أفضل جناح في الدوري الإنجليزي الممتاز بلا منازع، نجح في الحفاظ على مستواه وتألقه مع ليفربول منذ عام 2017، ثباته وقيادته وتسجيله للأهداف منقطع النظير تجعله لا يُعوض في ليفربول".

وأضافت، "لاشك أن محمد صلاح من بين أفضل لاعبي العالم، وتحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، يسعى النجم المصري جاهدًا للفوز بمزيد من الألقاب مع ليفربول".

محمد صلاح يزامل ميسى ورونالدو فى قائمة تاريخية جديدة

وكانت الشبكة ذاتها، اختارت محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين ثباتًا فى المستوى بتاريخ كرة القدم، وقالت "الثبات فى الأداء من أندر الصفات فى كرة القدم، فبينما قد يكون التألق عابرًا، فإن الأساطير الحقيقية هم من يُبدعون عامًا بعد عام".

وأضافت الشبكة العالمية "محمد صلاح لا يمتاز بموهبته فقط، بل أيضًا يمتاز بالحفاظ على مستواه لفترة طويلة، لم يصل محمد صلاح إلى قمة مستواه إلا فى أواخر مسيرته، ولكن ما إن وصل إلى ذلك حتى تألق، فبعد فترة مخيبة للآمال مع تشيلسى، ظهر بمستوى مميز للغاية مع روما الإيطالى قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 2017، ليصبح أحد أفضل لاعبى ليفربول على مر العصور، محرزًا جائزة الحذاء الذهبى فى عدة مناسبات وهدافًا ثابتًا للفريق فى جميع المسابقات".

وضمت القائمة كلا من، ليونيل ميسي أيقونة الكرة الأرجنتينية، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسيرجيو راموس مدافع مونتيري المكسيكي، وتييري هنري نجم أرسنال الأسبق، وواين روني نجم مانشستر يونايتد المعتزل، ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني السابق والمنتقل حديثًا لنادي ميلان الإيطالي، وبوفون أحد أساطير حراسة المرمى في إيطاليا، ورايان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد السابق، وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها محمد صلاح تصنيفات وسائل الأعلام العالمية، حيث تم اختياره ضمن أفضل أجنحة العالم في تاريخ كرة القدم، وأفضل لاعب أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وتصدر قائمة الأفضل بين اللاعبين المسلمين على مستوى العالم لعام 2025، بجانب اختياره ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ ليفربول.