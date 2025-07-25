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تنسيق المرحلة الأولى.. التعليم العالي تنتظر نتيجة الثانوية للكشف عن الحد الأدنى

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تنسيق المرحلة الأولى.. التعليم العالي تنتظر نتيجة الثانوية للكشف عن الحد الأدنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 يوليو 2025 12:32 مساءً - أكدت وزارة التعليم العالى، أن مكتب التنسيق لم يتسلم نتيجة الثانوية العامة 2025، من وزارة التربية والتعليم حتى الآن، وأن الوزارة فى انتظار استلام النتيجة لدراسة مجموع الطلاب ووضع الاحصائيات والمجموع التكرارى ثم العمل على وضع الحدود الدنيا للتنسيق واعتمادها، وإعلان الجدول الزمنى لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

 

وكان الدكتور جودة غانم المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أكد أنه بمجرد استلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم تستغرق العملية 72 ساعة لبدء العمل وإعلان موعد أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا. 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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