مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 يوليو 2025 11:22 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الهاربين من الأحكام الجنائية .. فقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء (عنصر جنائى شديد الخطورة سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " سلاح ، بلطجة ، سرقة بالإكراه " ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "بلطجة وإستعراض قوة وسلاح").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط.. حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن (مصرعه) وضبط بحوزته (بندقية آلية ، كمية من الطلقات).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.