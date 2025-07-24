"الجبهة الوطنية" يشعل المنافسة في الإسماعيلية.. أول لقاء جماهيري لدعم داليا سعد مرشحة الشيوخ: "صوت المرأة قادم من أبو صوير"

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أحمد جودة - القاهرة - دعم جماهيري كبير لمرشحة الجبهة الوطنية في أبو صوير

عقد حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية لقاءً جماهيريًا موسعًا بمركز أبو صوير، لدعم الدكتورة داليا سعد، مرشحة الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ على مقعد القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شرق الدلتا.

جاء اللقاء في إطار عرض خطة الحزب للفترة المقبلة، واستعراض رؤية المرشحة التي ترتكز على التواصل المباشر مع المواطنين، وصياغة توصيات تُسهم في تحسين الخدمات والمرافق بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب بالإسماعيلية، إلى جانب مشاركة واسعة من أهالي وقيادات مركز أبو صوير.