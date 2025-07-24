نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عبدالغفار: إصدار بيان بـ«التخصصات الملحة» مع حركة نيابات الأطباء لتقديم تسهيلات لأصحابها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«دوت الخليج»، أن الوزارة سوف تصدر بيانًا بالتخصصات الملحة وذات الاحتياج مع حركة نيابات الأطباء، وذلك لتقديم تسهيلات خاصة لهم في شروط التسجيل.

إلغاء شرط مدة التسجيل في النيابات الملحة

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات لتعزيز بيئة العمل تتضمن تسهيل إجراءات التسجيل، إلغاء شرط المدة للتسجيل في النيابات الملحة، وتيسير إجراءات الالتحاق بالزمالة المصرية، مع التنسيق لتحديد التخصصات ذات الأولوية، وتوسيع التدريب، من خلال تعزيز برامج التدريب في تخصص طب الأسرة، وتطوير المحتوى التدريبي للنيابات لتلبية متطلبات القطاع الصحي، بجانب تخطيط القوى البشرية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتقييم الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، وتحديد السعة الاستيعابية بدقة لضمان توزيع مثالي للأطباء.

الوزارة تبحث ظروف الأطباء

كانت وزارة الصحة قد عقدت اجتماعًا مهمًا لمراجعة وتطوير حركة نيابات الأطباء، بهدف تحقيق توزيع عادل وفعّال للكوادر الطبية عبر المنشآت الصحية، مع التركيز على تحسين ظروف عمل الأطباء، وتعزيز جودة الخدمات الطبية، وضمان استدامة المنظومة الصحية.

وأوضح «عبدالغفار» في بيان، اليوم، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز بيئة عمل محفزة للأطباء من خلال اتخاذ عدة تدابير، وفي مقدمتها، تنظيم حركة النيابات، ووضع جدول زمني واضح ومعلن لإجراء حركة النيابات مرتين سنويًا، لضمان الشفافية وتجنب التكدس في المستشفيات، بجانب سد العجز في التخصصات الحرجة، وإعادة توزيع الأطباء لمعالجة النقص في التخصصات الطبية الملحة، مع تحسين ظروف العمل في هذه التخصصات.

دعم وتشجيع الأطباء

وكشف أن الاجتماع ناقش مقترحات محفزة، منها إعفاء التخصصات الملحة من بعض شروط التسجيل، وتسهيل التنسيق بين حركة النيابات وبرامج الزمالة المصرية، لدعم الأطباء وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات الأكثر احتياجًا، منوها إلى أن الوزارة تعمل على استكمال مراجعة الجهات التابعة وأماكن التدريب المقترحة، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، لضمان اعتمادها رسميًا.