وزير البترول : إرسال طائرتى هليكوبتر من مصر لقبرص لإخماد حرائق غابات ليماسول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 يوليو 2025 07:39 مساءً - خلال زيارته الرسمية إلى قبرص، أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهات صباح اليوم بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لدولة قبرص، للمساهمة فى جهود إخماد حرائق الغابات بمدينة ليماسول.

وأوضح الوزير أنه جرى إرسال طائرتى هليكوبتر متخصصتين من مصر، وصلتا بالفعل فى نفس اليوم الساعة الرابعة عصرا إلى قبرص للمشاركة فى عمليات الإطفاء، وذلك فى باكورة المساعدات المقدمة فى مواجهة هذا الظرف.