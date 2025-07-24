نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر تستهجن مزاعم مغرضة تشوّه دورها في دعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت جمهورية مصر العربية عن استهجانها الشديد لحملات الدعاية المغرضة التي تروج لها بعض القوى والتنظيمات، والتي تسعى إلى تشويه الدور المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاتهامات الباطلة التي تتحدث عن مساهمة مصر في الحصار المفروض على قطاع غزة عبر منع دخول المساعدات الإنسانية، تفتقر إلى أي منطق أو موضوعية.

وأكدت مصر أن تلك الادعاءات الواهية تتناقض مع موقفها المبدئي ومصالحها الوطنية، وتتجاهل الجهود المكثفة التي تبذلها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء عبر المساعي المتواصلة لوقف إطلاق النار، أو من خلال قيادتها لعمليات الإغاثة وإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، فضلًا عن دورها المحوري في التخطيط والدفع نحو تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي تم اعتمادها عربيًا وتحظى بتأييد دولي واسع، في سبيل تمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه والتصدي لمحاولات التهجير وتصفية القضية.

كما شددت مصر على أنها لم تغلق معبر رفح من جانبها في أي وقت، وأن الجانب الفلسطيني من المعبر يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع النفاذ من خلاله، وهو ما يُعد جزءًا من الحصار المفروض على غزة وليس العكس.

وحذرت مصر من الانخداع بحملات التضليل المتعمدة، مؤكدة أن جهات وتنظيمات خبيثة تقف وراء تلك الأكاذيب بهدف زعزعة الثقة بين الشعوب العربية وتشتيت الانتباه عن الجرائم الحقيقية المرتكبة بحق أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في القطاع، في سياق حرب نفسية ممنهجة تستهدف إحباط الشعوب العربية وزرع الفرقة بينها.

واختتمت مصر بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء دورها الإنساني والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، عبر رفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة، والعمل على وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات، والمضي في جهود إعادة الإعمار، إلى جانب دعم جهود توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، وصولًا إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، التزامًا بقرارات الشرعية الدولية.