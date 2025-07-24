نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الإهمال.. إنهاء خدمة مشرف قطار ورئيس وردية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول توقف أحد القطارات بمحطة «تلا» بمحافظة المنوفية لمدة نصف ساعة بسبب غياب مشرف القطار.

أكدت الهيئة أنه في إطار متابعتها المستمرة لإجراءات الأمن والسلامة وانتظام حركة التشغيل على مستوى الشبكة، تبين أنه أثناء توقف قطار رقم 123 (ركاب القاهرة – منوف – طنطا) في محطة تلا الساعة 11:30 مساءً لمقابلة قطار 560، لاحظ ناظر المحطة عند موعد تحرك القطار غياب مشرف القطار المدعو كامل فتحي كامل أبو دهب. وعلى الفور، حُجز القطار مؤقتًا، وعُين مشرف بديل وسُلم مهمات السلامة، لتُستأنف حركة القطار دون أي تأثير على سير الرحلات على الخط.

وفي ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والتعامل الحازم مع أي مظاهر للإهمال أو التقصير، قررت الهيئة إنهاء خدمة مشرف القطار بسبب الإخلال الجسيم بواجبات عمله، ومجازاة جميع المستويات الإشرافية المعنية حتى مستوى الإدارة العليا بسبب التقصير في المتابعة.

كما أشار البيان إلى واقعة أخرى تم تداولها عبر مواقع التواصل، تتعلق بعدم وجود مياه بدورات المياه في قطار رقم 2015 المتجه من أسوان إلى القاهرة. وبعد التحقق من صحة الواقعة، تقرر إنهاء خدمة رئيس الوردية بشركة الخدمات المتكاملة، المسؤول عن تموين العربات بالمياه، ويدعى إسلام محمد صالح، ومجازاة المسؤولين بالإشراف حتى مستوى الإدارة العليا لعدم المتابعة الدقيقة للأعمال المكلفين بها.

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن جميع العاملين بها ملتزمون بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي تقصير؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام التشغيل، وتقديم خدمة على أعلى مستوى من الجودة والانضباط.

وفي ختام البيان، شددت وزارة النقل على أن محاولات بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي توجيه سهام النقد والتقليل من حجم الإنجازات والمشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في قطاع النقل، لن تثني الوزارة عن مواصلة جهودها في تطوير مرفق السكك الحديدية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.