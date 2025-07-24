ليفربول يجهز عرضًا قياسيًا لضم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 يوليو 2025 04:33 مساءً - كشفت صحيفة ليفربول إيكو، أن نادي ليفربول يستعد لتقديم عرض مالي ضخم من أجل التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة ديلي ميل أن اللاعب أبلغ إدارة نيوكاسل برغبته في الرحيل هذا الصيف، وهو ما دعمته عدة مصادر إنجليزية أخرى، فيما أشارت تقارير إلى أن ليفربول قد يتقدم بعرض تبلغ قيمته 130 مليون جنيه إسترليني، تشمل الإضافات.

ورغم تعاقد ليفربول مؤخرًا مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو، إلا أن اهتمام "الريدز" بإيزاك ما زال قائمًا، خاصة في ظل المستوى الكبير الذي قدمه مع نيوكاسل.

من جهته، يرفض إيزاك تمديد عقده مع نيوكاسل، بحسب ذا تايمز، ويشترط الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني للموافقة على البقاء، وهو ما لا يتماشى مع سياسة النادي.

بدوره، أشار الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات ساشا تافوليري إلى أن اللاعب أعطى الأولوية للانتقال إلى ليفربول، رغم المحادثات التي أجراها الهلال السعودي معه، وأكد خلالها احترامه للنادي السعودي دون أن يُغلق الباب أمام الانتقال إلى دوري روشن.

كما تواصل نادي الهلال مع إدارة نيوكاسل لمعرفة شروط الصفقة، وأدرك صعوبة إتمامها حاليًا، خاصة في ظل ارتباط إيزاك بعقد يمتد حتى صيف 2028.

في الوقت ذاته، أعلن نيوكاسل غياب إيزاك عن رحلة الفريق إلى آسيا بسبب إصابة عضلية بسيطة، الأمر الذي زاد من التكهنات حول مستقبله.

وكان إيزاك قد انضم إلى نيوكاسل في صيف 2022 قادمًا من ريال سوسيداد مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، وقدم موسمًا لافتًا العام الماضي، حيث شارك في 42 مباراة، سجل خلالها 27 هدفًا، وصنع 6 آخرين.