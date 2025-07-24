الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد اللاعبين أحمد على صلاح وعماد حواجرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 يوليو 2025 04:33 مساءً - أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهاد لاعبين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قال الاتحاد الفلسطيني، فى بيان له على موقع فيس بوك: يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه المستمرة في استهداف الرياضيين الفلسطينيين.. ارتقاء لاعب أكاديمية الخضر للمحترفين، أحمد علي صلاح، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال، فيما استشهد اللاعب عماد حواجري، لاعب نادي الرباط.

كان 17 فلسطينيا بينهم 3 من منتظرى المساعدات، قد استشهدوا اليوم فى قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق فى قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية قولها - إن "3 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، بنيران الاحتلال على منتظري المساعدات جنوب غرب مدينة خان يونس".

كما استشهد طفلان وأصيب آخرون بجروح في قصف مدفعية الاحتلال مدرسة الحناوي شمال غرب مدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهد مواطن إثر قصف مسيرة للاحتلال قرب مدرسة مسقط شرق شارع النفق بمدينة غزة، فيما أصيب وفقد آخرون، إثر قصف منزل يعود لعائلة الدحدوح قرب دوار أبو حبيب في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وتشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة حتى الان، أكثر من 202 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.