إبراهيم عادل: لم أتردد بقبول عرض الجزيرة وهدفى فى باراجواى الأفضل بمسيرتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 يوليو 2025 03:33 مساءً - أبدى إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر، سعادته الغامرة بالانضمام لصفوف الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من بيراميدز.



الجزيرة الإماراتي يضم إبراهيم عادل



وتعاقد نادى الجزيرة رسمياً مع الجناح المصرى إبراهيم عادل، قادماً من فريق بيراميدز، دعماً لصفوف "فخر أبوظبي" في الموسم الجديد، ليكون أول صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الجزيرة، "سعيد بوجودي هنا، وأتمنى أن أبذل أقصى جهد لمساعدة الفريق للتتويج بالبطولات، "أدعو الله أن يوفقني وأن أكون قادرًا على مساعدة الفريق، وأن نعمل معًا لتحقيق إنجاز كبير لنادي الجزيرة هذا العام إن شاء الله، وأتمنى أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق".

وأضاف إبراهيم عادل، "كانت فيه صعوبات بالبداية، بدأت في نادي المريخ البورسعيدي وبعدها انتقلت لنادي بيراميدز، ولكن الحمد لله ربنا كتب أني أوصل لهذي النقطة والعب مع الجزيرة".

واستكمل، "محمد النني لعب دوراً كبيراً في قبولي عرض الجزيرة، النني أحد اللاعبين الكبار، وكنت سعيد بوجوده معنا في الأولمبياد، كما أنه ساعدني وشجعني كثيرا على الموافقة على العرض الذي تم تقديمه من إدارة الجزيرة".

واصل إبراهيم عادل تصريحاته قائلا، "محمد النني قال لي لازم تجي لنادي الجزيرة فهو كبير، وإن شاء الله تساعد الفريق وتحقق البطولات ونحن منتظرينك، وأنا لم أتردد للحظة أني أكون موجود مع النادي الإماراتي".

وعن أفضل أهدافه، قال إبراهيم عادل: "هدفي لمنتخب مصر في مرمى باراجواي بأولمبياد باريس 2024، والحمد لله فزنا يومها بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وتأهلنا إلى الدور نصف النهائي".

واختتم، "أتمنى أن أكون اسماً كبيراً في تاريخ الكرة بالجزيرة، وأحقق لقب الدوري الإماراتي مع الفريق، ورسالتي للجمهور أن يكون في ظهر الفريق، والداعم الأكبر وأتمنى أن أكون عند ثقتهم".

وكان الجزيرة أنهى مشواره في النسخة الأخيرة بمسابقة الدوري الإماراتي في المركز السابع برصيد 37 نقطة، نالها بالفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 9 مواجهات، كما استقبلت شباكه 40 هدفاً مقابل إحراز 45 هدفاً.

ويخوض الجزيرة الإماراتي، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى، معسكراً تدريبيًا فى مدينة "ماربيا" الإسبانية، ضمن المرحلة التحضيرية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروى الجديد 2025-2026.