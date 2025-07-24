السيسي يعزي بوتين والشعب الروسي في ضحايا تحطم الطائرة المنكوبة بشرق روسيا

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أحمد جودة - القاهرة - قدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خالص تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وللشعب الروسي، في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الروسية الذي وقع في أقصى شرق روسيا.

وأكد الرئيس، في بيان رسمي نُشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أتقدم باسمي وباسم الشعب المصري بخالص التعازي إلى صديقي الرئيس فلاديمير بوتين، وللشعب الروسي، في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب في شرق روسيا اليوم".

تضامن مصري رسمي وشعبي مع روسيا في هذه المحنة

وأضاف الرئيس السيسي في رسالته: "أعرب عن خالص مواساتي وتعاطفي مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، وأسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

خلفية الحادث

ويأتي هذا البيان في أعقاب إعلان وزارة الطوارئ الروسية العثور على حطام طائرة من طراز "أنتونوف-24" كانت تقل 49 راكبًا، وقد تحطمت في منطقة نائية وسط الغابات في الشرق الروسي، وأكدت السلطات عدم وجود ناجين في الحادث المأساوي.

وقد أعربت العديد من الدول عن تضامنها مع روسيا في هذه الكارثة الإنسانية، بينما بدأت لجنة الطيران المدني الروسية تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب التحطم.