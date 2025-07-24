مصادر للقاهرة الإخبارية: جار إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة تشمل 137 شاحنة دقيق والباقي مواد غذائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 يوليو 2025 12:31 مساءً - أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية بأنه جار إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة تشمل 137 شاحنة دقيق والباقي مواد غذائية.

وأكدت دخول 166 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك اعتبارًا من صباح أمس وحتى فجر اليوم، عبر معبر زكيم شمال القطاع ومعبر كرم أبو سالم جنوبًا.

وأوضحت المصادر أن الشحنات التي دخلت القطاع تتضمن كميات من الدقيق والمواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية مخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها سكان القطاع.