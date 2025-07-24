نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتابع جهود "منظومة الشكاوى الحكومية": 936 ألف شكوى خلال النصف الأول من 2025.. ونسبة الاستجابة تجاوزت 84% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا شاملًا حول حصاد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال النصف الأول من عام 2025، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، والذي رصد تفاعل الجهات الحكومية المختلفة مع مئات الآلاف من الشكاوى والطلبات التي تقدم بها المواطنون.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود المنظومة في رصد شكاوى المواطنين وتوجيهها للجهات المختصة، وتحقيق أفضل معدلات استجابة ممكنة، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ ثقة المواطن في الحكومة.

أكثر من 936 ألف شكوى.. ونسبة الاستجابة 84%

كشف التقرير عن استقبال المنظومة لـ936 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال النصف الأول من العام، تم فحصها وتوجيهها عبر القنوات الرقمية المتاحة.

وتم حفظ 170 ألف شكوى وفقًا للضوابط، وتوجيه 766 ألف شكوى للجهات المختصة، وبلغت نسبة الاستجابة والرد 84% من إجمالي ما تم توجيهه.

أبرز القطاعات المستهدفة من الشكاوى

الصحة: 69 ألف شكوى.. و93% نسبة حسم

تعاملت وزارة الصحة مع 58.5 ألف شكوى، منها 20.5 ألف استدعت تدخلًا عاجلًا.

شكاوى عن مستوى الخدمة بالمستشفيات، العلاج على نفقة الدولة، التأمين الصحي، وسرعة التدخلات الجراحية.

وزارة التعليم العالي والهيئات الصحية الأخرى تفاعلت مع أكثر من 13 ألف شكوى إضافية.

التضامن الاجتماعي: دعم 39.7 ألف حالة

18.3 ألف بطاقة "تكافل وكرامة" تم إصدارها أو إعادة تفعيلها.

دعم 503 من ذوي الهمم، وإنقاذ وإيواء 308 مواطنين بلا مأوى.

الرد على 88% من الشكاوى خلال النصف الأول من العام.

المعاشات والتأمينات: 17.8 ألف شكوى.. ونجاح في الرد على 14.9 ألفًا

صرف مستحقات لـ4100 مواطن ضمن جهود الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

البلاغات الطارئة: 16.8 ألف شكوى لتفادي الحوادث والمخاطر

تضمنت شكاوى حول تهديدات تتعلق بسلامة المرافق العامة والمواطنين، وتم التنسيق الفوري مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ضبط الأسواق: 45 ألف شكوى.. والتموين تستجيب لـ93%

حملات تموينية لمواجهة التلاعب في الأسعار.

جهاز حماية المستهلك عالج 98% من الشكاوى الموجهة له.

سلامة الغذاء تعاملت مع أكثر من 1200 شكوى بنسبة إنجاز 72%.

قطاعات خدمية رئيسية

الإسكان والمرافق: 121.5 ألف شكوى

تركزت الشكاوى حول مشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي.

جهود موسعة من وزارة الإسكان والمحافظات للتعامل مع الطلبات.

الكهرباء: 31.5 ألف شكوى.. و95% نسبة استجابة

الشكاوى تمحورت حول انقطاعات التيار، ارتفاع الفواتير، وصيانة العدادات.

البترول: معالجة 97% من 24.2 ألف شكوى

الاتصالات: 30.3 ألف شكوى.. و90% منها تمت معالجتها

قطاعات أخرى مهمة:

القطاع عدد الشكاوى نسبة الحسم التعليم 35.7 ألف 90% البيئة 34 ألف حسب طبيعة الشكوى الجهاز الإداري للدولة 51 ألف 84% المعاملات المالية 4956 73% البنوك والقطاع المصرفي 22.7 ألف 89% الاستثمار والصناعة 666 73% السياحة والآثار 1429 95% الزراعة واستصلاح الأراضي 9239 83% الشباب والرياضة 3169 93% النقل والمواصلات 4578 87% الطيران المدني 969 87%

شكاوى المصريين بالخارج: 687 حالة تم التعامل معها

تضمنت طلبات تيسير العودة إلى مصر أو المساعدة في تحصيل مستحقات من جهات العمل بالخارج، وتم التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية وبعثات مصر الدبلوماسية لحلها جميعًا.

الرفاعي: المنظومة مستمرة في تحسين الأداء وخدمة المواطن

أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة مستمرة في تطوير بيئة منظمة وآمنة لتلقي الشكاوى، وتعزيز قيم العدالة، الشفافية، والمشاركة المجتمعية، بما يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة.