نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يستعرض جهود "الأوقاف" في التصدي للشائعات وبناء وعي مجتمعي مستنير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدمه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حول جهود الوزارة في التصدي للشائعات وتعزيز بناء الوعي المجتمعي، في ظل التحديات المتزايدة التي تهدد استقرار المجتمع وتماسكه.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن بناء الوعي يعد حائط صد رئيسيًا أمام انتشار الشائعات، من خلال توعية النشء والشباب بتأثيراتها السلبية، مشددًا على أن مواجهة الشائعات لا تقتصر على التصحيح، بل تبدأ من زرع مناعة فكرية وثقافية داخل المجتمع.

خطة شاملة لمكافحة الشائعات عبر المنابر والمنصات الرقمية

استعرض وزير الأوقاف محاور خطة الوزارة لمواجهة الشائعات، والتي تتضمن إنتاج مقاطع فيديو توعوية، وتصميم بانرات وبوسترات توجيهية للأئمة والواعظات، بهدف معالجة المفاهيم المغلوطة والأفكار غير السوية.

كما تم إطلاق حملات توعية جماهيرية عبر المنابر والمساجد، إضافة إلى تخصيص صفحة إلكترونية خاصة بالواعظات لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.

منصات إلكترونية للوعظ والتفاعل المباشر

لفت الدكتور الأزهري إلى أن الوزارة تواكب التطورات الرقمية، حيث أطلقت منصات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، تيليجرام، تيك توك، واتس آب)، مع تشكيل وحدات دعوة إلكترونية داخل المديريات الإقليمية لمجابهة الشائعات في مهدها.

دورات تدريبية وأبحاث علمية لمواجهة التضليل المعلوماتي

ضمن خطة تنمية الوعي، عقدت وزارة الأوقاف دورات وندوات تأهيلية للأئمة والواعظات، لمساعدتهم على نقل الفهم الصحيح للجمهور، بالتوازي مع الاهتمام بالاتجاهات البحثية، حيث أُطلقت مجلة "وقاية" ومنبر "الإسلام" كمنصات علمية تناقش قضايا الشائعات بأسلوب رصين.

استمرار مبادرة "صحح مفاهيمك" لمواجهة الأفكار الهدامة

أعلن وزير الأوقاف استمرار مبادرة "صحح مفاهيمك" لعام قادم، والتي تُعنى بالتوعية بأهم القضايا السلوكية والفكرية، مثل: التدخين، التنمر، الرشوة، الانتحار، العنف ضد الأطفال، إدمان المواد الإباحية، والإسراف في المياه.

وقد وُظفت عدة أدوات توعوية منها الفيديوهات والندوات والدروس والخطب.

منصة رقمية تفاعلية وتوجيه للأطفال والشباب

استعرض الوزير أيضًا "منصة الأوقاف الرقمية" التي أُطلقت بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفر محتوى تفاعليًا علميًا، يشمل رسائل علمية، مقالات، تعريفًا بمساجد مصر، وألعاب تعليمية للأطفال، تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والإنسانية.

باب مخصص لمواجهة "التطرف اللاديني"

ضمن جهودها الفكرية، خصصت الوزارة قسمًا بعنوان "باب مواجهة التطرف اللاديني" ضمن المنصة الرقمية، ويضم مقالات علمية متخصصة تعالج الشائعات والأفكار المنحرفة وتقدم حلولًا عملية للتعامل معها في المجتمع.

حملات إعلامية وخطب وندوات للتوعية المجتمعية

نظمت الوزارة حملات إعلامية موسعة خلال الفترة من 29 يناير حتى نهاية فبراير 2025، شملت خطب الجمعة، برامج تلفزيونية مثل "ندوة للرأي" بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، وندوة "عقيدتي" بالتعاون مع جريدة الجمهورية، إضافة إلى بث فيديوهات توعوية للأئمة والواعظات على منصات التواصل.

جهود مستمرة لترسيخ القيم ومواجهة التشكيك

اختتم الوزير التقرير بالتأكيد على استمرار الوزارة في جهودها لمواجهة الشائعات، عبر خطب الجمعة، الندوات العلمية، الأنشطة الإلكترونية، والمبادرات الفكرية، في إطار رسالة الوزارةلنشر القيم الأخلاقية الأصيلة وتعزيز الوعي الوطني.