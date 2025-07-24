نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2025 في المدارس يوم الأحد المقبل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإرسال نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 إلى جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعلانها رسميًا للطلاب صباح يوم الأحد المقبل الموافق 27 يوليو 2025.

وقال خالد عبدالحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إرسال كشوف النتائج إلى المديريات التعليمية خلال الساعات المقبلة، لتتولى كل مديرية توزيعها على الإدارات والمدارس التابعة لها.

ويأتي ذلك بعد اعتماد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، نتيجة الدور الأول مساء الثلاثاء الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح بالنظام الجديد 79.2%، بينما سجل النظام القديم نسبة نجاح 72.7%.

وتتيح المدارس للطلاب الاطلاع على درجاتهم التفصيلية في كل مادة، بالإضافة إلى تسلم الشهادة المؤقتة المعتمدة من المدرسة، والتي تُستخدم في إجراءات التقديم للجامعات والمعاهد.

وأوضحت الوزارة أن تسليم الشهادات الرسمية يتطلب حضور الطالب أو ولي أمره إلى المدرسة، مع التأكد من توقيع وختم النتيجة بختم شعار الجمهورية لضمان اعتمادها رسميًا.

ويستمر فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين، بدءًا من الأحد 27 يوليو، حيث يمكن للطالب التقدم بطلب مراجعة ورقة الإجابة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، على أن تُحدد مواعيد فحص التظلمات في كل مديرية على حدة.

وتدعو الوزارة الطلاب إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن المديريات والمدارس لضمان الحصول على النتيجة الص

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