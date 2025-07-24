نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساء الجمعة...قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق" جزيرة محمد، عزبة الخلايفة، مخزن الأنابيب، بشتيل البلد، المسابك، فيلا مرجان، جزء من وراق العرب" وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٢٥/ ٧/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٦/ ٧ /٢٠٢٥.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلي وجود تسريب بخط مياه الشرب قطر ٨٠٠ مم، أسفل مترو محطة الطريق الدائري" الخط الثالث"، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لتنفيذ أعمال ربط خط المياه الجديد على الخط القائم بعيدًا عن محطة مترو الأنفاق.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.