فرع ثقافة الجيزة ينظم احتفالات متنوعة بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الاحتفال بالفعاليات الوطنية الكبرى وعلى رأسها ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، يُعد تجسيدًا حقيقيًّا لروح الانتماء والاعتزاز بالوطن، مشيرًا إلى أن الثقافة تمثل إحدى الركائز الأساسية في بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ الهوية الوطنية، خاصة بين النشء والشباب.

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وما يقدمه فرع ثقافة الجيزة من أنشطة وبرامج متميزة لخدمة المجتمع.

في ذلك الإطار وانطلاقا من خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبرامج وزارة الثقافة للاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، نظم فرع ثقافة الجيزة احتفالات متنوعة شملت بيت ثقافة كرداسة ومكتبة دور التربية الثقافية.

تضمنت فعاليات بيت ثقافة كرداسة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية المتميزة، بدأت بمحاضرة ثقافية ألقاها الدكتور كرم ربيع، مدير عام ثقافة الجيزة، تناول خلالها أبرز محطات ثورة ٢٣ يوليو، مشيرًا إلى أنها انطلقت بحركة الضباط الأحرار التي أنهت الحكم الملكي، وسعت لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والنهوض الاقتصادي واستعادة كرامة الشعب.

تلا ذلك ورشة للفنون التشكيلية نفذتها الدكتورة أمنية بركات، مدير إدارة العلاقات العامة والوسائل التعليمية بإدارة كرداسة الأزهرية، وتضمنت ورشة عمل "شابلونة" وتعليم طرق الطباعة المختلفة لإنتاج لوحات فنية متميزة. كما أقيمت ورشة تشكيل بالطين الأسواني، قدمتها الدكتورة دينا مغيث، مدير إدارة التمكين الثقافي بفرع الجيزة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وشهدت الاحتفالية تقديم عرض فني مميز لفقرة "التنورة" للفنان سيد المصري، نال إعجاب واستحسان الحضور، كما تم تقديم فقرة عرائس ديزني للأطفال، ورسم علم مصر مع الأستاذة سميرة أحمد، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية عن ثورة ٢٣ يوليو قدمتها الأستاذة منى عبد الناصر.

حضر الفعاليات الدكتور كرم ربيع، مدير عام ثقافة الجيزة، وريهام عزوز، مدير الموقع.

وعلى الجانب الآخر، استمرت الفعاليات بمكتبة دور التربية الثقافية، وتضمنت محاضرة بعنوان "ثورة يوليو والضباط الأحرار"، ألقتها الأستاذة هناء رمضان، أخصائي ثقافي بالموقع، تناولت خلالها دور الضباط الأحرار في إشعال شرارة الثورة، وأثرها في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار الوطني.

كما نُفذت ورشة فنية لعمل علم مصر باستخدام الفوم قدمتها الفنانة نجلاء سيد، وورشة رسم على الوجوه لرسم علم مصر نفذتها منى يوسف، مدير الموقع، إلى جانب مسابقة في المعلومات العامة عن ثورة يوليو قدمتها منى يوسف أيضًا.

واختُتمت الفعاليات بعروض فنية شملت فنونًا شعبية وفقرة تنورة، وعروضًا نوبية وصعيدية قدمتها فرق فنية تحت تدريب الفنان سيد المصري.

أُقيمت الفعاليات تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ونفذها فرع ثقافة الجيزة برئاسة الدكتور كرم ربيع.