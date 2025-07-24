وسط هتافات تحيا مصر.. مؤتمر حزب الجبهة الوطنية بالغربية يتحول لتظاهرة حب للوطن ودعم للقيادة السياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 يوليو 2025 11:28 صباحاً - تحول المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي أقامه حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، إلى تظاهرة عارمة في حب الوطن.

ردد المشاركون في المؤتمر، هتافات مؤيدة وداعمة للقيادة السياسية، مع التأكيد على أهمية حفظ أمن واستقرار الوطن، وعدم المساس بالسيادة المصرية، وترديد هتافات "تحيا مصر".

وفي هذا الإطار، صرحت النائبة إيمان العجوز، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، بأن محافظة الغربية تُعد قلعة للصناعة وتتميز بمواقف وطنية عظيمة. وأشارت إلى وجود العديد من القيادات السياسية، الحزبية، الفنية، والرياضية بها، مؤكدة على المكانة الخاصة للمرأة في المحافظة وقدرتها الفائقة على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية والتشريعية، ودورها العظيم في حفظ أمن واستقرار المجتمع.

وأكدت العجوز على أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة تُعد واجبًا وطنيًا، مشيدة بجهود القيادة السياسية في حفظ الأمن والأمان والاستقرار في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها المنطقة والعالم أجمع.

ووجهت التحية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق على صموده، مؤكدة في الوقت نفسه على الدور المصري عبر التاريخ في دعم القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، قال النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن هذا الكم والحشد من المواطنين يؤكد على الوعي الشعبي والحرص على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية. وأكد أن دعم مرشحي حزب الجبهة واجب وطني.

وتابع وهدان: "نراهن على وعي الشعب المصري في الخروج لصناديق الانتخابات، وأن كل صوت في الصندوق سيكون بمثابة ضربة قوية في صدر كل من يطالب بمقاطعة الانتخابات"، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفظ أمن واستقرار مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما صرح عادل مأمون عتمان، مرشح حزب الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن القائمة الوطنية من أجل مصر، قائلًا: "أحمل رسالة عنوانها مصر أولًا، وأن أكون أهلًا للثقة، وترشيحي مسؤولية كبرى، أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم."

وتابع: "نوجه تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حفظ الدولة المصرية، ومن ثم أتمنى أن أكون على قدر من الثقة وحسن ظن الجميع وأبناء محافظة الغربية على وجه الخصوص."

وقال أحمد الشرقاوي، أمين حزب الجبهة بمحافظة الغربية، إن حرص المواطنين بالمحافظة على حضور المؤتمر الحاشد اليوم لدعم مرشحي الحزب بانتخابات مجلس الشيوخ يؤكد وعي المواطنين وحرصهم على التفاعل في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات.

وتابع الشرقاوي: "المؤتمر الحاشد اليوم يعكس مدى الوعي الشعبي، خاصة في ظل حزب يؤمن بقضايا المواطنين، وأن العمل الحزبي يبدأ من الشارع المصري."

وأعلن أمين حزب الجبهة بالمحافظة دعم الحزب للقيادة السياسية للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، لافتًا إلى أن مشاركة آلاف المواطنين بالمؤتمر الحاشد اليوم تعكس مكانة الحزب في قلوب المصريين جميعهم وأبناء محافظة الغربية على وجه الخصوص.

وأكد صلاح الحصاوي، أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني على الجميع في ظل التحديات الإقليمية.

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ على استقرار الدولة المصرية، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، انتخابات الشيوخ أول حراك سياسي للجبهة الوطنية، والحزب به كوادر وقيادات سياسية كبيرة."

وقال محمد شعيب، مرشح حزب الجبهة الوطنية عن المقعد الفردي بمحافظة الغربية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، إن المؤتمر الجماهيري يتزامن مع ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وهو دلالة على التفاف المصريين خلف قيادتهم السياسية وحرصهم على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وأكد شعيب أن أبناء محافظة الغربية حريصون على المشاركة في العملية الانتخابية، وأن الدفع به كمرشح على المقعد الفردي عن المحافظة يُعد تكليفًا وليس تشريفًا، مشددًا على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة.

وأعلن عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر السابق، أنه كان يعتزم الابتعاد عن الحياة السياسية، ولكن مبادئ وفلسفة حزب الجبهة تتفق مع رؤيته، وهو ما جعله يعدل عن هذه الفكرة ويصبح عضوًا في الحزب.

يُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، وهم: السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، والنائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية. إلى جانب مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" وعلى المقعد الفردي بمحافظة الغربية، وهما: محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

يستهدف المؤتمر التعريف برؤية الحزب وبرنامجه الانتخابي، واستعراض أجندة مرشحيه لمجلس الشيوخ، في خطوة تعكس حجم الدعم الذي يحظى به مرشحو "الجبهة الوطنية".

وحرص قياداته على الحضور الميداني والتفاعل المباشر مع الشارع. ويشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من أبناء محافظة الغربية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والرموز السياسية، حيث دعا حزب الجبهة الوطنية المواطنين للمشاركة في هذا الحدث الجماهيري، تأكيدًا على أهمية اللقاء المباشر بين المرشح والناخب.

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب بمختلف المحافظات، تعزيزًا للتواصل مع المواطنين، وتأكيدًا على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والدعوة إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا.