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أحمد جودة - القاهرة - حزب الجبهة الوطنية يكرّم طالبًا من أوائل الثانوية العامة في مؤتمر الجيزة ضمن مبادرة دعم المتفوقين

حزب الجبهة الوطنية يكرّم طالبًا من أوائل الثانوية العامة في مؤتمر الجيزة ضمن مبادرة دعم المتفوقين، كرّم المستشار أحمد الحمامصي، مرشح حزب الجبهة الوطنية بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، الطالب إبرام يوسف مكرم زاخر، أحد أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (رياضيات)، من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بنين، وذلك خلال المؤتمر الشعبي الجماهيري الأول للحزب بمحافظة الجيزة، وفي إطار مبادرة "دعم أوائل الثانوية العامة" التي أطلقها الحزب تقديرًا لتفوق الطلاب وجهودهم المتميزة. جانب من التكريم