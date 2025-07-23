الدوري الأمريكي: ميسي مهدد بالإيقاف في حال تغيّبه المباراة القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 يوليو 2025 10:28 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، يواجه خطر الإيقاف المحتمل من قبل رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، في حال تغيّبه عن مباراة "كل النجوم 2025"، المقررة إقامتها في مدينة أوستن بولاية تكساس، والتي تجمع نجوم الدوري الأمريكي بنظرائهم من الدوري المكسيكي.

وقد تم اختيار ميسي وزميله الإسباني جوردي ألبا لتمثيل فريق نجوم الدوري الأمريكي في هذه المناسبة، إلا أن مشاركتهما أصبحت موضع شك، وسط تقارير تفيد بأن كلا اللاعبين يعاني من إجهاد بدني شديد، نتيجة الموسم الطويل والمرهق.

تزايدت الشكوك حول إمكانية غياب ميسي، بعد أن تغيب عن تدريبات الفريق يوم الثلاثاء، ما أثار موجة من الجدل والتكهنات بشأن حالته البدنية ورغبته في خوض اللقاء. وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من إنتر ميامي أو من ميسي نفسه يوضح أسباب الغياب أو يؤكد مشاركته من عدمها.

بحسب لوائح الدوري الأمريكي، فإن أي لاعب يتم اختياره لمباراة كل النجوم ويتغيب عنها دون تقديم عذر طبي رسمي أو الحصول على استثناء من الرابطة، يُعاقب بالإيقاف لمباراة واحدة في الدوري المحلي. وإذا تم تطبيق هذا البند، فإن ميسي وألبا قد يغيبان عن المواجهة المرتقبة أمام نادي سينسيناتي، متصدر المنطقة الشرقية.

من جهته، أعرب خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لإنتر ميامي، عن انزعاجه من ضغط جدول المباريات، مؤكدًا أن اللاعبين بحاجة إلى فترات راحة مناسبة للحفاظ على مستوياتهم الفنية والبدنية.

أما نيكو إستيفيز، مدرب فريق كل النجوم، فقد صرّح لصحيفة ميامي هيرالد قائلاً: "هذا السؤال يُوجَّه إلى ناديه. أنا أتعامل مع اللاعبين المتاحين لدي، لكن من المؤكد أن وجود ميسي سيكون له أثر كبير. إنه أعظم لاعب في التاريخ."