أمير الكويت وولى العهد يهنئان الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 يوليو 2025 02:23 مساءً - بعث أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وأعرب أمير الكويت في البرقية عن تمنياته لفخامة السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بموفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم بكل التقدم والازدهار وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين بكل التطور والنماء، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

كما بعث ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، راجيا لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موفور الصحة والعافية وللشعب المصري الكريم المزيد من الازدهار والتقدم.

كذلك بعث رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.