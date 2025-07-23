نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: محطة الضبعة النووية تحقق حلم المصريين منذ خمسينيات القرن الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لموقع المحطة النووية بالضبعة، بصحبة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى جانب وفد روسي رفيع المستوى برئاسة أليكسي كونونينكو، ممثل شركة "أتوم ستروي إكسبورت"، والقنصل الروسي بالإسكندرية.

حلم وطني يتحقق بعد عقود

أكد رئيس الوزراء أن مشروع محطة الضبعة النووية يُعد تحقيقًا لحلم وطني ظل يراود الشعب المصري منذ خمسينيات القرن العشرين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يجسد الإرادة الوطنية لتوفير مصادر طاقة آمنة ومستدامة ومتطورة.

كما شدد على أن المشروع يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، ويؤكد على التوجه الثابت نحو تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

عرض توضيحي وتفقد ميداني

بدأت الزيارة بمشاهدة فيديو توضيحي بعنوان "ملامح مشروع الضبعة"، تبعه عرض تقديمي عن مراحل تنفيذ المشروع والإنجازات المحققة.

عقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء ميدانيًا سير العمل داخل موقع المشروع، بدءًا من قاعدة الإنشاءات وورش التصنيع، التي تُعد من المكونات الهندسية الأساسية للمفاعل النووي.

مدبولي يشيد بالعاملين

في لفتة تقدير، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على التقاط صور تذكارية مع العاملين بالمشروع من الجانبين المصري والروسي، مشيدًا بجهودهم والتقدم المحرز في المشروع.

مشاركة محلية وكوادر وطنية

من جانبه، أوضح الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، أن المشروع يعزز المشاركة المحلية بنسبة تصل إلى 80% من العمالة، بجانب مساهمة الشركات المصرية في تصنيع عدد من مكونات المشروع.

كما أكد أن المحطة تعتمد على أحدث تقنيات الطاقة النووية، وأن التشغيل الكامل سيتم بأيادٍ مصرية خالصة منذ اليوم الأول.

التزام صارم بالجداول الزمنية

أكد المسؤولون أن كافة الأعمال تنفذ وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وتحت إشراف دقيق من الجهات الرقابية، كما تسير وفق الجدول الزمني المحدد دون تأخير في أي مرحلة.

أهمية استراتيجية للطاقة والتنمية

في ختام الزيارة، شدد رئيس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لمحطة الضبعة في إطار رؤية مصر 2030، مؤكدًا أنها تمثل إضافة كبيرة في دعم التنمية المستدامة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، إلى جانب تعزيز مكانة مصر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.