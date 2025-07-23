ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 يوليو 2025 01:27 مساءً - فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصرين إجراميين – مقيمان بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونهما موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى الإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب (6) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.