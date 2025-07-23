نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تنفي استخدام مياه النيل في بحيرات "داون تاون لاجون".. وتؤكد: الملء بمياه البحر المُحلاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم حول استخدام مياه نهر النيل في ملء بحيرات مشروع "داون تاون لاجون" بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن تلك الادعاءات غير صحيحة.

الملء يتم بمياه البحر المُحلاة وليس بمياه النيل

وأوضح المركز أن جميع بحيرات المشروع يتم ملؤها باستخدام مياه البحر المُحلاة فقط، دون أي اعتماد على مياه نهر النيل، وذلك في إطار رؤية الدولة لترشيد الموارد المائية وتوظيف الحلول البديلة في المشروعات الكبرى.

ملء تجريبي للبحيرة الأولى لاختبار نظام العزل

وأشار البيان إلى بدء الملء التجريبي للبحيرة الرئيسية والأكبر ضمن المشروع بهدف اختبار كفاءة نظام العزل، على أن يتم لاحقًا تشغيل باقي البحيرات وعددها 11 بحيرة صناعية ضمن خطة المشروع.

مشروع متكامل لدعم السياحة والتنمية الحضرية

وأكد المركز أن مشروع "داون تاون لاجون" يأتي ضمن جهود تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى مقصد عالمي للسياحة والسكن والخدمات اللوجستية، ويشمل جزرًا صناعية، وممشى ترفيهي، ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات والسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى أنشطة فندقية وخدمية غير مسبوقة في مصر.