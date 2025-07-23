نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| منع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر.. وإحالة واقعتها لـ "النيابة العامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، خلال اجتماعه الأخير، منع السيدة/ مها الصغير من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما قرر المجلس توجيه لفت نظر لفريق عمل برنامج «معكم منى الشاذلي» لعدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، مما أدى إلى مخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدي السيدة/ مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لأخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها عملًا بنصوص المواد ١٣٨ / ١ و١٣٩ و١٤٠ /٩ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في شان الملكية الفكرية والمادتين ٦٩ / ٥ و٧٠ / ٣ من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.