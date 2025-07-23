نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو: نستكمل مسيرة الكرامة لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا على أن هذه المناسبة التاريخية تمثل محطة فارقة في مسيرة النضال الوطني نحو الاستقلال والكرامة.

استحضار تضحيات الأبطال وعزيمة لا تلين

وقال الرئيس السيسي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

"في الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو، نستعيد مشهدًا خالدًا في تاريخ الأمة، حمل أحلام المصريين وطموحاتهم نحو التنمية والكرامة والاستقلال".

وأكد الرئيس أن تضحيات الأبطال الذين خاضوا هذه الثورة العظيمة ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، مشيدًا بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم التي لا تنكسر، والتي كانت الأساس في تحقيق خطوات التقدم والتحرر.

تعزيز مكانة مصر ومواصلة المسيرة

وشدد الرئيس السيسي على استمرار الدولة في مواصلة المسيرة المشرفة بكل طموح لتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الإنجازات لن تتوقف، بل ستمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.

دعاء لمصر وشعبها

واختتم رئيس الجمهورية رسالته بكلمات محبة وتفاؤل:

"حفظ الله مصر وشعبها، وألهمنا دائمًا سُبل التقدم والرخاء.. وكل عام وحضراتكم بخير".