نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية تعلن مجموع القبول بكلية الشرطة 2025 وشروط التقديم لطلاب الثانوية والجامعيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقديم للالتحاق بـكلية الشرطة للعام الدراسي 2025-2026، حيث اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة والأزهرية بحد أدنى 65%، إضافة إلى خريجي الحقوق والتربية الرياضية والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا لقطاعات الوزارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء دكتور هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة.

مواعيد التقديم لجميع الفئات

أوضح اللواء أبو المكارم أن التقديم لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها سيكون على مرحلتين:

من 22 يوليو حتى 14 أغسطس 2025: لحاملي الشهادة من العام الحالي أو السابق.

من 31 يوليو حتى 28 أغسطس 2025: لطلاب الدور الثاني، الثانوية الأزهرية، الشهادات الأجنبية، مدارس المتفوقين، مع ضرورة تقديم أصل شهادة المعادلة.

أما بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية (حقوق، تربية رياضية إناث 2024، وباقي التخصصات المطلوبة)، فتم تحديد فترة التقديم من 31 يوليو حتى 11 سبتمبر 2025، عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.

شروط القبول: الطول، السن، السمعة، والفحص الطبي

شروط طلاب الثانوية:

مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

حسن السير والسلوك، وعدم الحكم عليه في قضايا مخلة بالشرف.

ألا يكون قد سبق فصله من جهة حكومية.

ألا يقل الطول عن 170 سم، وألا يزيد العمر عن 22 عامًا في 1 أكتوبر المقبل.

الوزن المثالي لا يتجاوز الفرق بين الطول و90 سم.

اجتياز الكشف الطبي والرياضي والنفسي واختبارات القدرات والهيئة.

عدم الزواج أو سبق له الزواج.

شروط المؤهلات الجامعية:

نفس الشروط السابقة، مع اختلاف الطول:

165 سم للذكور و160 سم للإناث.

السن الأقصى:

28 عامًا لحاملي البكالوريوس أو الليسانس.

30 عامًا للماجستير.

35 عامًا للدكتوراه.

لا يُشترط عدم الزواج.

اختبارات القبول والخدمات المقدمة

تمر مراحل التقديم عبر عدة اختبارات:

القدرات

المقاس والطول

القوام (الوزن المثالي = الطول – 90)

الكشف الطبي المتقدم

الرياضي

السمات الشخصية

لجنة الهيئة

وأشار اللواء أبو المكارم إلى تخصيص البوابة رقم 5 بالأكاديمية لاستقبال الطلاب من الساعة السادسة صباحًا، مع توفير أماكن مخصصة ومجهزة لأولياء الأمور، وتسهيلات تشمل:

نتائج ومواعيد الاختبارات على موقع الوزارة.

خدمات تصوير فوري، وطوابع، وصحيفة الحالة الجنائية.

لجان استعلام ودليل إرشادي شامل.

خط ساخن للتواصل:

0224109102

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