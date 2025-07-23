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أحمد جودة - القاهرة - الجبهة الوطنية يدشّن أمانة بندر بني سويف ويؤكد دعم مرشحه هشام مجدي في انتخابات الشيوخ، أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تدشين أمانة بندر بني سويف، في إطار تحركاته التنظيمية بالمحافظة استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك خلال مؤتمر تنظيمي أقيم بحضور قيادات الحزب وأعضائه.

◾ تشكيل الأمانة وإعلان القيادات الجديدة

وأسفر الاجتماع عن تشكيل الأمانة، بإعلان محمد الخولي أمينًا لبندر بني سويف، وحجازي أبو سيف أمينًا للتنظيم ببندر بني سويف.

وأكد محمد الخولي، في كلمته، أن الأمانة ستعمل على دعم التواجد الميداني للحزب والتعريف برؤيته الوطنية وبرامج مرشحيه بالمحافظة، وتمكين الكوادر الشابة، والتواصل المباشر مع المواطنين، مشيدًا بالدعم الكامل من قيادات الحزب بالمحافظة.

قيادات الحزب

◾ الحزب يستعد للانتخابات ويعلن دعمه الكامل لهشام مجدي

وشدد محمود عزوز، أمين التنظيم للحزب بالمحافظة، على أهمية التكاتف بين أعضاء الحزب في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التدشين يأتي ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم الصفوف استعدادًا للاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أن الحزب يقف بقوة خلف مرشحه الدكتور هشام مجدي، داعيًا إلى دعمه والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية في ظل أهمية تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر وما تحمله من تأكيد على وحدة الصف بين الأحزاب.

جانب من المؤتمر

◾ العمل المجتمعي والتنظيمي على رأس أولويات الأمانة الجديدة

وقال الدكتور هشام مجدي، أمين الحزب بالمحافظة ومرشح حزب الجبهة الوطنية على المقعد الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ، إن العمل التنظيمي في هذه المرحلة لا ينفصل عن الدور السياسي والمجتمعي، مؤكدًا أن أمانة بندر بني سويف ستكون أحد أذرع الحزب في خدمة المواطن وتعزيز التنمية المحلية، مع الالتزام الكامل بثوابت الحزب ورؤيته الوطنية.

وشملت محاور العمل بالأمانة خلال الفترة المقبلة دعم المبادرات المجتمعية، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، إلى جانب المشاركة في وضع حلول للقضايا المحلية في بندر بني سويف.

بعض قيادات الحزب

وفي ختام المؤتمر، أكدت قيادات الحزب أن الجبهة الوطنية ماضية في دعم مرشحها هشام مجدي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف، بالتوازي مع دعمها الكامل للقائمة الوطنية، داعية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والاصطفاف خلف ممثليهم من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور هشام مجدي، أمين الحزب بمحافظة بني سويف ومرشحه لانتخابات مجلس الشيوخ، إلى جانب محمود عزوز، أمين التنظيم للحزب بالمحافظة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب ببندر بني سويف، وسط مشاركة مجتمعية من أهالي المدينة.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية وتوجيهات رئيس الحزب الدكتور عاصم الجزار، والأمين العام السيد القصير، وأمين التنظيم السيد أحمد رسلان، وبإشراف الدكتور هشام مجدي أمين محافظة بني سويف، ومحمود عزوز أمين تنظيم المحافظة.