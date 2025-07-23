«الجبهة الوطنية» تنظم مؤتمرًا جماهيريًا ببني سويف لدعم مرشحها لانتخابات الشيوخ

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أحمد جودة - القاهرة - هشام مجدي: نمتلك رؤية وطنية لتمكين الشباب وتحسين الخدمات

نظّم حزب الجبهة الوطنية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، في أولى فعالياته التأسيسية بالمركز، وذلك دعمًا للدكتور هشام مجدي، مرشح الحزب على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن المحافظة.

وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من قيادات وكوادر الحزب، إلى جانب مشاركة عدد كبير من المواطنين، حيث تم استعراض الرؤية الانتخابية للدكتور هشام مجدي، والتأكيد على أهمية المشاركة الشعبية الفعالة في الانتخابات، المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس المقبل بالداخل، وفقًا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

هشام مجدي: نمتلك رؤية وطنية لتمكين الشباب وتحسين الخدمات

وأكد الدكتور هشام مجدي، في كلمته خلال المؤتمر، أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود من أجل الدفاع عن قضايا المواطن وتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على أن برنامجه الانتخابي يستند إلى رؤية وطنية شاملة تضع على رأس أولوياتها تمكين الشباب، وتطوير مستوى الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الحزب يسعى إلى تقديم نموذج جديد ومشرف للحياة الحزبية والنيابية، عبر حلول عملية مدروسة نابعة من خبرات علمية وعملية تراعي التحديات الحالية، مشيرًا إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية تمثل واجبًا وحقًا دستوريًا لكل مواطن.

قيادات الجبهة الوطنية: ندشن مرحلة جديدة من العمل السياسي والمجتمعي

شهد المؤتمر كلمات من عدد من قيادات الحزب الذين عبّروا عن دعمهم الكامل للمرشح، مؤكدين أن الحزب يهدف إلى تفعيل دوره المجتمعي والسياسي بشكل حقيقي يخدم تطلعات المواطنين، ويسهم في مسيرة التنمية الوطنية.

وشارك في المؤتمر كل من:

النائب محمود أبو عزوز، أمين تنظيم الحزب ببني سويف

اللواء عصام خلاف، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة

ممدوح عبد العزيز، أمين الحزب بمركز الواسطى

العميد محمود سنجر، أمين التنظيم بالواسطى

إلى جانب نخبة من أبناء الواسطى والقرى التابعة لها المهتمين بالشأن العام.

شكر وتقدير لكل من أسهم في إنجاح المؤتمر

اختتمت أمانة الحزب بالواسطى المؤتمر بتوجيه خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الجماهيري، مؤكدة استمرارها في دعم جهود التنمية، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة السياسية الحقيقية في المحافظة.