جامعة حلوان تستقبل وفدًا من المعهد الثقافي البريطاني

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أحمد جودة - القاهرة - استقبلت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وفدًا من المعهد الثقافي البريطاني، وذلك في إطار جهود الجامعة المتواصلة لدعم التعاون الدولي وتوسيع مجالات الشراكة الأكاديمية والبحثية مع المؤسسات العالمية.

وكان في استقبال الوفد كل من الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وتكوّن وفد المعهد الثقافي البريطاني من الأستاذة هبة الزيني، رئيس قطاع التعليم بالمعهد الثقافي البريطاني، والأستاذ سامر فاضل، مدير مشروعات التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان عددًا من المحاور المشتركة المتعلقة بتعزيز سبل التعاون، من بينها دعم المنح الدراسية للطلاب، وتفعيل برامج التبادل الطلابي والأكاديمي، إلى جانب فرص المنح التبادلية والدولية بين جامعة حلوان والجامعات البريطانية.

كما استعرض اللقاء سعي جامعة حلوان نحو تدويل التعليم من خلال تطوير شراكات استراتيجية مع الجامعات البريطانية، والعمل على إطلاق برامج أكاديمية مشتركة تسهم في إعداد خريجين بمؤهلات دولية، وتعزز من قدرة الجامعة على المنافسة في الساحة العالمية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية جامعة حلوان الرامية إلى الانفتاح على المؤسسات التعليمية الدولية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، وتوفير فرص متميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة من التجارب العالمية الرائدة.

وأكد الطرفان حرصهما على استمرار التنسيق والتعاون المشترك، بما يدعم مكانة جامعة حلوان على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز من جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية.