نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة مجلة القصر.. وتشغيل موقع مجلة طب الأزمات ضمن حزمة تطويرية لمستقبل التعليم الطبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني لشهر يوليو 2025، المنعقد يوم الاثنين 14 يوليو بقاعة مجلس الكلية، حزمة من القرارات والمناقشات المهمة، أبرزها إعادة إصدار مجلة "القصر"، وتشغيل الموقع الإلكتروني لمجلة "طب الأزمات والكوارث". ترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بحضور السادة الوكلاء، نواب المدير التنفيذي، مستشاري العميد، رؤساء الأقسام، ممثلي هيئة التدريس، والسيد أمين الكلية، لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والبحثية والإدارية.

في مستهل الاجتماع، تقدم الدكتور حسام صلاح بالتهنئة لأعضاء المجلس وأسرة الكلية بمناسبة العام الهجري الجديد، كما قدم التهنئة للدكتورة منى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي ورئيس القسم الأسبق، بمناسبة انتخابها نائبًا لرئيس الجمعية العالمية للعلاج الجماعي والعمليات (IAGP) للفترة من 2025 حتى 2028، معتبرًا هذا المنصب إضافة نوعية لرصيد الكلية على المستوى الدولي.

كما أشاد المجلس بالفريق البحثي الذي نشر مؤخرًا دراسة علمية متميزة بعنوان: "الأطياف السريرية والوراثية لأمراض الركود الصفراوي الوراثية في مصر" في مجلة Clinical Genetics العالمية الصادرة عن دار النشر "WILEY"، وهو ما يعزز مكانة الكلية في مجال الأبحاث الجينية والسريرية بالمنطقة.

وأعرب المجلس عن فخره بإنجاز الدكتورة ندى حافظ – طبيب مقيم بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية – بعد فوزها بميداليتين ذهبيتين في منافسات الفرق وميدالية فضية في الفردي ببطولة إفريقيا للكبار في رياضة السلاح 2025، التي أُقيمت في لاغوس، نيجيريا.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج التعاون بين جامعة القاهرة وشركة "عز ميديكال"، بإطلاق جهاز التنفس الصناعي المصري "EZVent" بعد حصوله على الترخيص التجاري الرسمي من هيئة الدواء المصرية، عقب اجتيازه كافة المراحل البحثية والتجريبية. وقد تمت التجارب السريرية وما قبل السريرية بالتعاون مع وحدة شريف مختار ومركز التعليم المتطور بكلية الطب، ليكون أول جهاز تنفس صناعي للرعاية الحرجة يُصمم ويُصنّع بالكامل داخل مصر وفقًا للمعايير الدولية.

وفي خطوة للحفاظ على التراث العلمي، وافق المجلس على إعادة إصدار مجلة "القصر"، التي كانت تصدر سابقًا، لتكون وثيقة حية تسجل النشاطات الأكاديمية والبحثية والخدمية بالكلية، وتُوزع مجانًا داخل قصر العيني. وأكد الدكتور حسام صلاح أن عودة المجلة تمثل نقلة نوعية في توثيق ذاكرة الكلية المؤسسية، وتعكس الشفافية في إبراز الجهود التعليمية والبحثية والطبية.

كما أعلن المجلس عن إطلاق الموقع الإلكتروني لمجلة "طب الأزمات والكوارث"، المتخصصة في الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، والتي ستصدر بشكل ربع سنوي. وستقبل المجلة المقالات العلمية المتخصصة في هذا المجال للنشر، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، ويرأس تحريرها الدكتور عبد المجيد قاسم – وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. وقد أشار المجلس إلى الرابط المتاح للاطلاع على تحديثات المجلة الدولية ذات الصلة:

https://link.springer.com/journal/44467/updates/27789746

وتطرق الاجتماع إلى زيارة رئيس وزراء صربيا لجامعة القاهرة، التي تمت برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور – وزير التعليم العالي – وبمشاركة رئيس الجامعة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وعميد الكلية الدكتور حسام صلاح. واعتبر الدكتور صلاح أن هذه الزيارة تمثل بوابة لشراكات دولية فعالة في مجالي التعليم الطبي والبحث العلمي، مؤكدًا ريادة قصر العيني كأول مدرسة طبية بمصر والمنطقة العربية.

وفي سياق تطوير جودة التعليم، استعرض المجلس فعاليات ورش العمل التي نُظّمت لتقييم برامج تدريب أطباء الامتياز في الأقسام الإكلينيكية، خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو. وأكد العميد أن هذه الورش تأتي في إطار حرص الكلية على ضمان جدارة خريجيها، وشكر الأقسام المشاركة ومتابعي البرنامج، مشددًا على استمرارية التقييم حتى تحقيق هدف تخريج طبيب قادر على خدمة المرضى وابتكار وسائل علاج حديثة.

كما أشار المجلس إلى جولة رئيس جامعة القاهرة بمستشفى قصر العيني الجديد (الفرنساوي)، والتي جاءت في إطار دعم الجامعة لمشروعات التطوير داخل المستشفيات الجامعية.

وتناول الاجتماع أيضًا زيارات وفود سفارات غينيا (23 يونيو)، بوركينا فاسو (29 يونيو)، وكوت ديفوار (8 يوليو) إلى الكلية، للاطلاع على برنامج التعليم الطبي باللغة الفرنسية، ضمن التوسع في البرامج الدولية والتخصصات متعددة اللغات.

وفي استعراض النشاط العلمي، أشار المجلس إلى انعقاد المؤتمر السنوي لوحدة السكر والغدد الصماء والتغذية العلاجية بقسم الباطنة (18–19 يونيو)، وفعاليات اليوم العالمي للتوعية بالبهاق (29 يونيو)، واليوم العلمي لقسم الطب المهني والبيئي بعنوان "التسرب النووي – التأثير والاستعداد" (6 يوليو)، إضافة إلى مؤتمرات أقسام المخ والأعصاب، أمراض الكلى، والطب المهني والبيئي في 10 يوليو، بجانب الأنشطة العلمية الدورية لقسم الفارماكولوجيا الطبية.

كما ثمّن المجلس جهود قطاع التعليم والطلاب في تطوير المناهج وفقًا للمعايير العالمية لإعداد خريج متميز، مشيدًا بسير الامتحانات وجهود وكيلة الكلية للتعليم والطلاب الأستاذة الدكتورة حنان مبارك، وفريق العمل المعاون لها.

وناقش المجلس ورشة العمل التي نُظّمت بعنوان "ست خطوات لتقييم الطلاب الفعال في عصر الذكاء الاصطناعي"، والتي تناولت دمج التكنولوجيا الحديثة في تقييم الامتحانات وتحسين جودة العملية التعليمية.

كما استعرض المجلس نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي شمل مؤتمرًا علميًا حول "الذكاء الاصطناعي في المهنة الطبية: التحديات"، بتاريخ 29 يونيو، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية إلى منطقة أبو قتادة (18 يونيو) لخدمة تخصصات الأطفال، العيون، والنساء والتوليد، وزيارة ميدانية لقسم الطب المهني والبيئي إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بالواحات البحرية (18–20 يونيو) لتقييم المخاطر البيئية والمهنية، وقافلة طبية إلى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية (2 يوليو) بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الأستاذ الدكتور حسام صلاح الشكر والتقدير لأعضاء المجلس كافة، مثمنًا جهودهم في تطوير الكلية والارتقاء بمكانتها العلمية والطبية.