نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس كلية طب قصر العيني يختتم العام الأكاديمي بصورة جماعية بحضور عميد الكلية وقياداتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقط مجلس كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة صورة جماعية متميزة تجمع بين عميد الكلية، الدكتور حسام صلاح، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، برفقة السادة وكلاء الكلية، والساده نواب المدير التنفيذي، والسادة رؤساء الأقسام، ومستشاري عميد الكليه، وأعضاء المجلس، وذلك خلال انعقاد مجلس الكلية لشهر يوليو 2025.

وجاءت هذه المناسبة ختامًا رسميًا للعام الأكاديمي 2024/2025، والذي شهد العديد من النجاحات الإنجازات على مستوى العملية التعليمية، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، فضلًا عن التطوير المستمر في البنية التحتية والأنظمة الإدارية والطبية داخل الكلية والمستشفيات التابعة لها.

وقد حرص الأستاذ الدكتور حسام صلاح، في كلمته الختامية، على توجيه الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس الكلية من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وفرق العمل الإدارية والطبية، على جهودهم المتواصلة خلال العام، مؤكدًا أهمية الاستعداد الجيد للعام الأكاديمي الجديد، الذي يبدأ في سبتمبر المقبل، ومشددًا على استمرار مسيرة التطوير الأكاديمي والبحثي، بما يتماشى مع رؤية الكلية والجامعة في تحقيق التميز على المستويين المحلي والدولي.

كما ثمّن سيادته روح الفريق والعمل الجماعي التي تجلّت خلال العام، مؤكدًا أن هذه الصورة الجماعية ليست فقط توثيقًا للحظة، بل هي أيضًا رمز للتكاتف والتكامل بين قيادات الكلية ومؤسساتها المختلفة.

وتجسد الصورة الملتقطة الحضور الواسع والفعّال لأبرز القيادات الأكاديمية والإدارية، مما يعكس تضافر الجهود نحو تطوير العملية التعليمية والطبية، ويؤكد حرص إدارة الكلية على التواصل الفعّال مع جميع أطراف المنظومة.

كلية طب قصر العيني، بتاريخها العريق ورؤيتها الطموحة، تواصل دورها الريادي في إعداد أجيال من الأطباء المتميزين، ودعم الأبحاث العلمية، وتقديم خدمة طبية رفيعة المستوى للمجتمع، تحت قيادة رشيدة ومخلصة تسعى دائمًا إلى الأفضل.