الجبهة الوطنية تهنئ أوائل الثانوية وتعلن دعمًا ماليًا بقيمة 50 ألف جنيه ومنحًا تعليمية ومبادرات توجيهية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 يوليو 2025 11:30 صباحاً - أعلن حزب الجبهة الوطنية عن إطلاق مجموعة من المبادرات لدعم طلاب الثانوية العامة الناجحين في عام 2025، في خطوة تعبّر عن التقدير لجهودهم وتشجيعًا لمسيرة التفوق والابتكار.

ووجّه الحزب في بيان رسمي تهنئته لأبناء وبنات مصر الذين اجتازوا هذه المرحلة التعليمية بنجاح، مشيرًا إلى أن ما حققوه من إنجاز يستحق كل دعم ومساندة.

وفي هذا السياق، كشف الحزب عن تخصيص دعم مالي قدره خمسون ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة، وذلك وفقًا للبيانات التي ستعلنها وزارة التربية والتعليم، تأكيدًا على حرصه في تحفيز المتفوقين والاحتفاء بتميزهم. كما أعرب عن تطلعه لتقديم عدد من المنح التعليمية المجانية أو المدعومة في عدد من الجامعات الخاصة، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن الشروط والمعايير المنظمة لهذه المنح.

وفي إطار حرصه على التوجيه الأكاديمي والمهني، أطلق الحزب أيضًا مبادرة بعنوان "اختار كليتك"، تهدف إلى مساعدة الطلاب في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مساراتهم الجامعية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. ومن المقرر أن يتم تقديم محتوى هذه المبادرة من خلال مجموعة من المتخصصين في الإرشاد الأكاديمي، وسيُنشر عبر المنصات الرسمية للحزب خلال الأيام المقبلة.

وفي ختام البيان، توجّه الحزب بالتهنئة لأسر الطلاب، معربًا عن أمله في أن تكون هذه المبادرات خطوة داعمة لأبنائهم في بداية مشوارهم الجامعي. كما وجّه رسالة تقدير وتشجيع للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام، مؤكدًا أن الطريق لا يزال مفتوحًا أمامهم، وأن المستقبل يحمل دومًا فرصًا جديدة لمن يسعى ويثابر.