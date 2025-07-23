غداً.. إجازة رسمية للقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 يوليو 2025 11:30 صباحاً - يحصل العاملون بالقطاعين الحكومى والخاص، غدا الخميس، 24 يوليو 2025، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، بدلا من اليوم الأربعاء 23 يوليو.

وأعلنت الحكومة أن غدا الخميس 24 يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الأربعاء 23 يوليو، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وتمنح هذه الإجازة لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل المصري.

كما أصدرت وزارة العمل، الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر غدا الخميس الموافق 24 يوليو 2025، ويأتي القرار تنفيذا لحكم المادة (52) من قانون العمل، التي تنص على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل خلال عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأوضح الكتاب أن القرار صدر في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2474 لسنة 2025، والذي حدد يوم الخميس 24 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من الأربعاء، في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، تحقيقا للأهداف الاجتماعية والقومية لتلك المناسبات.

وأشار إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، وفقا للقانون.

وشدد الكتاب الدوري على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل في المحافظات، ضرورة نشر أحكام الكتاب بمواقع العمل والإنتاج، والعمل على تطبيقها وتنفيذها بدقة.