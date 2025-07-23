نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نص كلمة الرئيس السيسي في الذكرى 73 لثورة 23 يوليو: الجمهورية الجديدة وملحمة البناء الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، كلمة شاملة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، استعرض فيها مسيرة الشعب المصري منذ لحظة الثورة وحتى انطلاق مشروع الجمهورية الجديدة في 2014.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن كلمة الرئيس تضمنت إشادة ببطولات الشعب المصري وما حققه من إنجازات وتقدم خلال العقود الماضية، مؤكدًا أن مصر تواصل السير بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء الدولة العصرية الحديثة.

ثورة يوليو: شرارة التحرر وركيزة الاستقلال

في مستهل كلمته، قال الرئيس السيسي: "في مثل هذا اليوم قبل ثلاثة وسبعين عامًا، سطّر المصريون صفحة مضيئة في تاريخ بلدهم، حين اندلعت شرارة ثورة يوليو 1952، لتكون نقطة تحول في مسيرة الوطن".

وأوضح أن الثورة أنهت الاحتلال ورسّخت قيم العزة والكرامة، وكانت مصدر إلهام لحركات التحرر الوطني في العالم العربي ودول الجنوب، مشيرًا إلى أن روح الثورة لا تزال حاضرة في الجمهورية الجديدة.

الجمهورية الجديدة: من حلم إلى واقع

أكد الرئيس أن مصر بدأت منذ عام 2014 مرحلة جديدة تقوم على رؤية طموحة ودعائم صلبة، تستهدف بناء دولة عصرية تستند إلى العلم والعمل، مشددًا على أن الجمهورية الجديدة تستمد قوتها من دروس التاريخ، وتبني على ما تحقق من إنجازات.

الجيش المصري وتطهير الوطن من الإرهاب

وخلال كلمته، أشاد السيسي بدور الجيش المصري الباسل، قائلًا: "طوّرنا جيشنا، حتى أصبح درعًا حصينًا وسيفًا قاطعًا، وهزمنا الإرهاب، وتطهرت أرض الكنانة من براثنه".

وأكد أن هذا الإنجاز تم بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة، والالتفاف الشعبي حول الدولة، ما مكّنها من إحباط مؤامرات كبرى كانت تستهدف الوطن.

طفرة عمرانية وبنية تحتية ذكية

تحدث الرئيس عن التحول العمراني الضخم الذي شهدته البلاد، مشيرًا إلى إزالة العشوائيات، وبناء مساكن حديثة، وتشييد مدن ذكية، إلى جانب تطوير البنية التحتية بشكل نوعي غير مسبوق.

كما أشار إلى مشروع "حياة كريمة"، الذي وفر بيئة حضارية لما يقارب 60 مليون مواطن، معتبرًا أنه مشروع إنساني وتنموي يمثل نموذجًا للتنمية المتوازنة.

مصر الآمنة.. ملاذ إنساني في زمن الأزمات

استعرض الرئيس التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت الحفاظ على استقرارها رغم انهيار دول وتفكك أنظمة، مؤكدًا أن: "مصر ظلت دار أمن واستقرار، وملاذًا إنسانيًا لما يقرب من 10 ملايين شخص من دول مختلفة، وقدّمت للعالم نموذجًا فريدًا في الإنسانية والمسؤولية".

التحذير من الفتن والإيمان بصلابة الجبهة الداخلية

وجه الرئيس تحذيرًا من المؤامرات والفتن التي تحاك ضد الوطن، مؤكدًا أن وحدة المصريين هي الحصن الأول للدولة، وأن الشعب قادر على تجاوز أي تحديات.

"مصر ستظل منيعة بجبهتها الداخلية المتماسكة، عصية على المؤامرات، وقادرة على تخطي الصعاب بإذن الله".

تحية لثوار يوليو.. وجيش مصر وشرطتها وشعبها

اختتم الرئيس كلمته بتوجيه التحية لقادة ثورة يوليو، ولجيش مصر وشرطتها، ولكل مواطن يسهم في بناء الوطن، قائلًا: "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".