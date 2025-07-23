نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته في غرب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار جولته إلى غرب إفريقيا، توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى العاصمة النيجرية نيامي في المحطة الثالثة من الجولة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة.

يرافق وزير الخارجية ٣٠ من رجال الأعمال ورؤساء وممثلى كبرى الشركات المصرية العامة والخاصة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما يعقد وزير الخارجية عدد من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسئولين بالحكومة النيجرية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في النيجر.

كما تشمل الزيارة التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، تأكيدًا على حرص مصر على الانخراط الفاعل مع دول غرب إفريقيا، وترسيخ التعاون جنوب–جنوب، ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة.