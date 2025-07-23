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أحمد جودة - القاهرة - الشركة الألمانية: السعار خطر عالمي.. والتطعيم هو الحل

حملة قومية لتحصين الكلاب ضد "السعار" تبدأ من الإسماعيلية لحماية الإنسان والمجتمع.. بشراكة بين "الزراعة" وأكبر شركات الأدوية العالمية.

حملة قومية لتحصين الكلاب ضد "السعار" تبدأ من الإسماعيلية لحماية الإنسان والمجتمع.. بشراكة بين "الزراعة" وأكبر شركات الأدوية العالمية. انطلاق أول تحرك ميداني مشترك لمواجهة السعار في مصر.

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملة قومية موسعة من محافظة الإسماعيلية، لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، بالتعاون مع شركة "بوهرنجر إنجلهايم" الألمانية، وهي واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج اللقاحات البيطرية.

شراكة غير مسبوقة بين الحكومة والقطاع الخاص للتصدي لأحد أخطر الأمراض

تأتي هذه الخطوة في إطار بروتوكول تعاون استراتيجي بين الهيئة والشركة العالمية، في أول شراكة من نوعها للتعامل مع مرض قاتل ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويهدد الأمن الصحي في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.

حملات تحصين + توعية + حصر شامل للكلاب الضالة

تشمل الحملة:

تحصين الكلاب الضالة في المحافظات ضد مرض السعار

ورش عمل وبرامج توعوية للمواطنين عن مخاطر المرض وطرق الوقاية

حصر شامل لأعداد الكلاب الضالة بناء على خرائط الإصابات وشكاوى المواطنين

استخدام لقاح عالمي معتمد من الشركة الألمانية لضمان فعالية الحماية

المحافظ يثمن جهود الزراعة: "صحة المواطن خط أحمر"

أكد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، أن انطلاق الحملة من المحافظة يعكس التزام الدولة بحماية المواطن صحيًا وبيئيًا، مثمنًا دور وزارة الزراعة والهيئة البيطرية في مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

نائب وزير الزراعة: توسيع الحملة لتشمل كل المحافظات

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن الحملة تأتي في إطار خطة وطنية استراتيجية، مشددًا على أن الوزارة تعمل على:

توسيع نطاق التحصينات لتشمل كل المحافظات

تكثيف برامج التوعية خاصة في المناطق الريفية

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني

وأكد الصياد أن الدولة جادة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مكافحة الأمراض التي تهدد صحة الإنسان.

رئيس الخدمات البيطرية: هدفنا القضاء على السعار نهائيًا بحلول 2030

أوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن مرض السعار يمكن الوقاية منه بالكامل، مشيرًا إلى أن الهيئة تسير وفق الاستراتيجية العالمية للقضاء على السعار بحلول 2030.

وأكد على:

أهمية التوعية المجتمعية خاصة للأطفال

تعزيز الرعاية المسؤولة للحيوانات الأليفة

توفير اللقاحات الفعالة وتكثيف التحصين الميداني

الشركة الألمانية: السعار خطر عالمي.. والتطعيم هو الحل

من جانبه قال محمود المهدي، مدير صحة الحيوان في شركة "بوهرنجر إنجلهايم" لمنطقة شمال شرق وغرب إفريقيا، إن مرض السعار رغم إمكانية الوقاية منه، لا يزال يتسبب في آلاف الوفيات سنويًا، معظمها بين الأطفال.

وأضاف أن الشراكة مع الحكومة المصرية ستُسهم في:

تقليل الإصابات

رفع الوعي المجتمعي

تحقيق بيئة آمنة للإنسان والحيوان

صحة الإنسان تبدأ من الحيوان.. والحملة نموذج للتكامل الوطني

تؤكد هذه المبادرة أن تعزيز الصحة العامة يتطلب العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن مواجهة الأمراض المشتركة تبدأ من تحصين الحيوان وتثقيف الإنسان.

وتعد الحملة مثالًا يحتذى به في تطبيق رؤية الدولة لحماية المجتمع وضمان بيئة صحية آمنة لكل مواطن.