ميار الثامنة فى الثانوية العامة أدبى: بكيت من الفرحة وهدفى الالتحاق بكلية الآداب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 يوليو 2025 11:27 مساءً - حصلت ميار أحمد طارق أحمد حسين، ابنة محافظة القاهرة على المركز الثامن على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة 2025 (الشعبة الأدبية) بمجموع 315.5 درجة.

وعبرت ميار عن سعادتها البالغة بتفوّقها في مرحلة الثانوية العامة وتتويجها في قائمة الأوائل، قائلة: "بكيت من الفرحة أول ما سمعت الخبر، مكنتش مصدقة، كان نفسي أجيب مجموع كويس يدخلني الكلية اللي بحلم بيها، والحمد لله ربنا حقق ليا حلمي، وفرحانة بتفوقي وبفرحة بابا وماما".

وأضافت خلال حديثها، أنها كانت تنظم وقتها وتحرص على مذاكرة دروسها أولًا بأول لتحقق حلمها في التفوق والنجاح وحصد أعلى الدرجات لتلتحق بكلية الآداب قسم علم نفس، مشيرة إلى أن سر نجاحها هو قربها من الله تعالى ومواظبتها على الصلاة.

وأهدت ميار نجاحها لوالديها، تقديرًا لما بذلاه من جهد وتعب طوال العام الدراسي، وحرصهما الدائم على تشجيعها ودعمها، مؤكدة أنها ستواصل جهد ومثابرة لتحافظ على ما حققته من تفوق في المرحلة الجامعية.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.