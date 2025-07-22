سلمى من الجيزة ضمن أوائل الجمهورية بالثانوية العامة: تعب السنة اتكلل بكرم من ربنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 يوليو 2025 11:27 مساءً - داخل منزلها في أكتوبر، علت الزغاريد والفرحة ما إن أعلنت وزارة التربية والتعليم اسم سلمى وليد سمير محمد ضمن أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية، بالمركز السابع على مستوى الجمهورية، بمجموع 315.5 درجة.

وقالت سلمى خلال حديثها: "مكنتش متوقعة أكون من الأوائل، بس كنت متوقعة أجيب مجموع كويس.. الحمدلله فرحانة جدًا، دي فرحة كبيرة وتعب السنة كلها ربنا كلله بالكرم".

ووصفت سلمى السنة بأنها كانت شاقة وطويلة: "أكتر حاجة كانت صعبة إن السنة طويلة، والضغط كبير، والمنهج كتير، وساعات الوقت مش بيكفي.. بس الحمدلله عدت على خير ونجاح مرضي".

وعن لحظة إعلان النتيجة، أكدت: "البيت عمت فيه الفرحة من أول لحظة.. محدش كان متوقع خالص، وكلنا اتصدمنا وفرحنا في نفس الوقت". وأهدت سلمى نجاحها لعائلتها: "عائلتي كانوا أكبر داعم ليا، شجعوني ووقفوا جنبي طول الوقت."

أما عن رسالتها لطلاب الصف الثالث الثانوي، فتقول بنصيحة عملية: "أهم حاجة التركيز، والبعد عن الكلام السلبي، والتركيز في المذاكرة والحاجات البسيطة، والتركات اللي بتفرق في الدرجات".

واختتمت حديثها: "نفسي أدخل كلية حلوة، يكون ليها مستقبل كويس، وربنا يوفقني فيها".