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وزير التعليم يلتقي أوائل الثانوية العامة لتكريمهم بمقر الوزارة السبت

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  • وزير التعليم يلتقي أوائل الثانوية العامة لتكريمهم بمقر الوزارة السبت 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 27 يوليو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء تقدير الوزارة للجهد الكبير الذي بذله الطلاب وأسرهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق، حيث سيقوم السيد الوزير بتكريمهم، باعتبارهم نماذج مُضيئة يُحتذى بها في المجتمع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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