نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يلتقي أوائل الثانوية العامة لتكريمهم بمقر الوزارة السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 27 يوليو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء تقدير الوزارة للجهد الكبير الذي بذله الطلاب وأسرهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق، حيث سيقوم السيد الوزير بتكريمهم، باعتبارهم نماذج مُضيئة يُحتذى بها في المجتمع.

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